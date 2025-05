Fallout sesong 2 kommer til Prime Video i desember

En av hovedrolleinnehaverne har nevnt at sluttpunktet alltid har vært kommunisert, og at det ikke kommer til å skje med det første.

Nå som oppsettet er fullført, åpner sesong 2 for "litt ekte magi", ifølge Goggins.

Walton Goggins hyper opp Fallout sesong 2

den 11 februar 2025 klokken 10:26 NYHET. Skrevet av Alex Hopley

Til tross for at han synes sesong 1 var ekstraordinær, mener Goggins at den kommende sesongen "blåser den ut av vannet".