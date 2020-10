Luigi er spillbar i Super Mario Bros. 35

Du ser på Annonser

Om du har en Switch og abonnerer på Switch Online, så vet du sikkert at Nintendo ga ut Super Mario Bros. 35 til abonnentene uten ekstra kostnad for å feire Super Marios 35-årsjubileum. Det er et battle royale-spill basert på det 35 år gamle Super Mario Bros., og nå har folk begynt å oppdage et lite skjult påskeegg: du kan nemlig spille som Luigi.

For å gjøre dette må du nå Star Rank 100, og når du har gjort det trenger du bare å holde inne L-knappen når du starter en ny match, så byttes Mario ut mot sin grønnkledde og litt småfeige bror. De er helt like spillmessig, men klærne har andre farger, akkurat som det var for 35 år siden om man spilte som Luigi i Super Mario Bros.

Det var CombotronRobot på Twitter som noterte dette, og han har også lagt ut en liten video av gameplay med Luigi.

Har du nådd Star Rank 100 enda?