Gamereactor

  •   Norsk

Medlemsinnlogging
Gamereactor
nyheter
Luigi's Mansion

Luigi's Mansion blir med på Switch Online + utvidelsespakke på Halloween

Nintendo har en skikkelig godbit til alle som abonnerer på deres online-tjeneste, med et eventyr med skrekktema.

Abonner på vårt nyhetsbrev her!

* Påkrevd felt

Mange synes Nintendo beveger seg for sakte når det gjelder Gamecube-oppdateringer for Switch Online + Expansion Pack-abonnementet, spesielt siden utgivelseslistene er litt sparsomme. De forbereder i det minste noe morsomt til Halloween.

Nintendo har kunngjort at det er på tide at klassikeren Luigi's Mansion blir lagt til i retrobiblioteket. Den 30. oktober kan vi ta med den redde katten Luigi på paranormale eventyr, der han, bevæpnet med sin Poltergust 3000 og en lommelykt, må overleve et hjemsøkt hus.

Dette sjarmerende eventyret ble opprinnelig utgitt til Gamecube i 2001, og i motsetning til oppfølgerne Luigi's Mansion 2 og Luigi's Mansion 3, har det et tydeligere skrekkfokus. Selv om det aldri blir like skummelt som Resident Evil, er det et spennende eventyr som definitivt vil være akkurat skummelt nok for yngre spillere.

Sjekk ut traileren nedenfor for å se hva det handler om.

HQ
Luigi's Mansion

Relaterte tekster

2
Luigi's MansionScore

Luigi's Mansion
ANMELDELSE. Skrevet av Thomas Tanggaard

Nintendo’s store satsing Luigi’s Mansion, testes av GR. Er det virkelig noe å satse på?

0
Pikmin 2 får releasedato

Pikmin 2 får releasedato
NYHET. Skrevet av Thomas Tanggaard

Mens Luigi's Mansion skuffet ved lanseringen av GameCube, så var det ingen tvil om at det merkelige og anderledes Pikmin var verdt en kikk. Nå har Nintendo releasedatoen klar for den japanske utgivelsen.

0
ECTS 01: Luigi's Mansion bilder

ECTS 01: Luigi's Mansion bilder
NYHET. Skrevet av Jon Andreas Bjerk

Game Cube kommer med en drøss originale titler, hvorav Luigi's Mansion er en av dem. Vi har ny grafikk både i form av screenshots og concept art!

0
Luigi's Mansion klart - nye bilder her inne!

Luigi's Mansion klart - nye bilder her inne!
NYHET. Skrevet av Nicklas Mether

Med bare to uker igjen til Game Cube's japandebut er det kanskje ikke så rart at Nintendo viste frem Luigi's Mansion, en av releasetitlene, i ferdig format. Hva sier du til ni nye bilder fra spillet?



Loading next content