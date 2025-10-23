Luigi's Mansion blir med på Switch Online + utvidelsespakke på Halloween

Mange synes Nintendo beveger seg for sakte når det gjelder Gamecube-oppdateringer for Switch Online + Expansion Pack-abonnementet, spesielt siden utgivelseslistene er litt sparsomme. De forbereder i det minste noe morsomt til Halloween.

Nintendo har kunngjort at det er på tide at klassikeren Luigi's Mansion blir lagt til i retrobiblioteket. Den 30. oktober kan vi ta med den redde katten Luigi på paranormale eventyr, der han, bevæpnet med sin Poltergust 3000 og en lommelykt, må overleve et hjemsøkt hus.

Dette sjarmerende eventyret ble opprinnelig utgitt til Gamecube i 2001, og i motsetning til oppfølgerne Luigi's Mansion 2 og Luigi's Mansion 3, har det et tydeligere skrekkfokus. Selv om det aldri blir like skummelt som Resident Evil, er det et spennende eventyr som definitivt vil være akkurat skummelt nok for yngre spillere.

Sjekk ut traileren nedenfor for å se hva det handler om.