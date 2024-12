Luke Grimes om slutten av Yellowstone: "Det er vakkert. Det er dyptgripende. Det er hjerteskjærende."

HQ

Yellowstones siste episoder sendes for tiden ukentlig på Paramount+. Den anerkjente dramaserien er i ferd med å avsluttes for godt, og mange er usikre på hva fremtiden vil bringe for serien, ettersom tidligere rapporter har antydet at Matthew McConaughey skal lede en oppfølger-spinoff, men også at Cole Hauser og Kelly Reilly kan være i ferd med å signere kontrakter for å fortsette å gjenta rollene sine. De siste kommentarene fra Luke Grimes, Kayce i serien, tyder på at denne epoken av Yellowstone er over for godt, i hvert fall etter at sesong 5B er ferdig sendt.

I en samtale med TV Line uttalte Grimes: "Jeg mener, det er slutten - slutten-enden," sier han til TVLine. "Jeg hadde ingen anelse om hvordan serien kom til å slutte, og jeg ville spare lesingen av den episoden til aller siste sekund. Jeg var helt ute av meg", sier han. "Den er vakker. Den er dyp. Den er hjerteskjærende."

Yellowstones sesong 5B har nettopp sluppet sin fjerde episode, og har to til i vente, som vil komme i midten av desember.