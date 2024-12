Luke Grimes snakker igjen om å avslutte Yellowstone uten Kevin Costner

HQ

Mens Yellowstone forbereder seg på å sende sin siste episode i dag, 15. desember, reflekterer fansen over endringene og utfordringene som fulgte med fraværet av Kevin Costner i den siste sesongen.

Dette følger et tidligere intervju der Luke Grimes, som spiller Kayce Dutton, diskuterte effekten av Costners avgang under innspillingen av de siste episodene. I den tidligere samtalen fortalte Grimes People at Costners fravær føltes som om serien "landet flyet" uten sin patriark. Han erkjente at Dutton-familiens historie alltid var på vei i denne retningen, men å ha den ikoniske skuespilleren ikke på settet var likevel et betydelig skifte (du kan lære mer om det intervjuet gjennom følgende lenke).

I et intervju med Esquire fortalte Grimes derimot nylig at den siste sesongen, til tross for Costners exit, var jevnere og mindre anspent bak kulissene, noe som gjorde den til "den enkleste sesongen" å filme. Dette skiftet gjorde det mulig for Grimes' karakter, Kayce, å tre ut av farens skygge og innta en sentral plass i fortellingen. Med Costner borte fikk Grimes mer rom til å vokse, noe som ga Kayces reise en ny dybde.

Selv om hovedserien Yellowstone nærmer seg slutten, vil Dutton-familiens saga fortsette gjennom spinoffs, inkludert 1883, 1923 og en ny serie som for tiden er under utvikling, med Beth Dutton og Rip Wheeler i sentrum.

Når serien avsluttes, tror du den kan "lande flyet" uten sin patriark? Finn det ut i dag, 15. desember, på Paramount Network.