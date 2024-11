Luminosity planlegger å gå inn i konkurransedyktig League of Legends

HQ

Luminosity Luminosity har kunngjort sine planer om å debutere en konkurransedyktig tropp i verden av League of Legends esports. Teamet har lovet en fullstendig kunngjøring av vaktlisten snart, men det vi allerede vet er at laget vil konkurrere i det andre nivået i Amerika med den hensikt å til slutt bli forfremmet til League of the Americas (LTA) North.

Dette ble bekreftet av Luminositys leder Alex Gonzales, som legger til: "Vi skal holde det kort og enkelt. For første gang noensinne går @Luminosity inn på League of Legends. Vi har ett mål for 2025, og det er å promotere inn i @LTANorth."

Hvem tror du vil representere Luminosity i sitt aller første League of Legends -lag?