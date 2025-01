Lunar Remastered Collection lanseres i april

HQ

I fjor rapporterte vi om den annonserte tilbakekomsten av den klassiske Lunar -serien med en samling av nyutgivelser av Lunar: Silver Star Story Complete og Lunar 2: Eternal Blue Complete. Serien debuterte opprinnelig på Mega-CD i 1992 og ble utgitt fire år senere på Sega Saturn før flere formater fikk muligheten til å oppleve Game Arts mesterverk.

Lunar Remastered Collection har oppdatert grafikk, lyd og spillforbedringer, og nå har GungHo Online Entertainment kunngjort at det vil ha premiere 18. april for PC, PlayStation, Switch og Xbox. Det kommer både en digital og en fysisk utgave, der sistnevnte inkluderer "vendbare omslag som viser to nye key arts for Lunar: Silver Star Story Complete og Lunar 2: Eternal Blue Complete, begge illustrert eksklusivt for Lunar Remastered Collection av Toshiyuki Kubooka".

Vi kommer selvfølgelig til å anmelde samlingen når vi nærmer oss lanseringen. Gleder du deg til å vende tilbake til disse klassikerne?