Lush lanserer et The Super Mario Galaxy Movie -samarbeid fra og med i dag

Hvis du vil dusje med stil, bør du sørge for å besøke en Lush-butikk i nær fremtid. De har nemlig annonsert et samarbeid med Nintendo og Universal Pictures i forbindelse med den kommende filmen The Super Mario Galaxy Movie, som har premiere 1. april. Det er totalt tolv produkter - inkludert såper, badebomber og dusjkremer - som du kan sjekke ut og lese mer om på denne lenken.

Kalem Brinkworth, Concepts and Collaborations Lead hos Lush, kommenterer samarbeidet slik :

"Hos Lush lager vi produkter som skaper glede og gir mulighet for egenpleie. The Super Mario Galaxy Movie fanger fantasi og undring - temaer som passer perfekt med Lushs mål om å tilby kundene innovative, men samtidig miljøvennlige produkter."

Hele kolleksjonen vil være tilgjengelig for kjøp fra og med i dag, noe som er passende siden det er Mar10-dagen. Ser du noe du trenger?