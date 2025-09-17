Gamereactor

  •   Norsk

Medlemsinnlogging
Gamereactor
nyheter
Super Mario Galaxy 2

Musikken til Super Mario Galaxy 2 er nå tilgjengelig på Nintendo Music

Dette er en heftig samling med hele 70 sanger og en spilletid på over to timer.

Abonner på vårt nyhetsbrev her!

* Påkrevd felt
HQ

Nintendo annonserte nylig Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 -samlingen, som faktisk slippes om bare tre uker. Kanskje er det for å skape ekstra oppmerksomhet rundt dette at de nå har bestemt seg for å legge den utrolig koselige musikken fra Super Mario Galaxy 2 til sin Switch Online-tjeneste Nintendo Music.

Totalt er det 70 sanger med en spilletid på over to timer - selvfølgelig inkludert fanfavoritter som Yoshi Star Galaxy, Bowser's Galaxy Generator og Throwback Galaxy. Hvis du abonnerer på Switch Online, er det bare å laste ned appen og begynne å lytte.

Super Mario Galaxy 2

Relaterte tekster

148
Super Mario Galaxy 2Score

Super Mario Galaxy 2
ANMELDELSE. Skrevet av Magnus Tellefsen

Møter Super Mario Galaxy 2 de enorme forventningene, eller er det et tapsprosjekt å prøve å toppe et av tidenes beste plattformspill?

19
Super Mario Galaxy 2 sluppet til Wii U

Super Mario Galaxy 2 sluppet til Wii U
NYHET. Skrevet av Tor Erik Dahl

Det dukket opp en rekke overraskelser under gårsdagens sending av Nintendo Direct, og en av dem var en rekke Wii-klassikere som skal slippes til Wii U via Eshop. Det skal...



Loading next content