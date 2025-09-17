nyheter
Super Mario Galaxy 2
Musikken til Super Mario Galaxy 2 er nå tilgjengelig på Nintendo Music
Dette er en heftig samling med hele 70 sanger og en spilletid på over to timer.
HQ
Nintendo annonserte nylig Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 -samlingen, som faktisk slippes om bare tre uker. Kanskje er det for å skape ekstra oppmerksomhet rundt dette at de nå har bestemt seg for å legge den utrolig koselige musikken fra Super Mario Galaxy 2 til sin Switch Online-tjeneste Nintendo Music.
Totalt er det 70 sanger med en spilletid på over to timer - selvfølgelig inkludert fanfavoritter som Yoshi Star Galaxy, Bowser's Galaxy Generator og Throwback Galaxy. Hvis du abonnerer på Switch Online, er det bare å laste ned appen og begynne å lytte.