Musikken til Super Mario Galaxy 2 er nå tilgjengelig på Nintendo Music

HQ

Nintendo annonserte nylig Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 -samlingen, som faktisk slippes om bare tre uker. Kanskje er det for å skape ekstra oppmerksomhet rundt dette at de nå har bestemt seg for å legge den utrolig koselige musikken fra Super Mario Galaxy 2 til sin Switch Online-tjeneste Nintendo Music.

Totalt er det 70 sanger med en spilletid på over to timer - selvfølgelig inkludert fanfavoritter som Yoshi Star Galaxy, Bowser's Galaxy Generator og Throwback Galaxy. Hvis du abonnerer på Switch Online, er det bare å laste ned appen og begynne å lytte.