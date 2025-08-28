Musikken til Kirby and the Forgotten Land er nå tilgjengelig med Nintendo Music

HQ

I dag er det verdenspremiere på Switch 2-utgaven av Kirby and the Forgotten Land, og vi har allerede delt våre tanker om det i vår anmeldelse. Hvis du vil vite hva vi synes, kan du finne den her, og hvis du vil ha koselig Kirby-musikk å lytte til mens du leser har Nintendo nå ordnet det for deg.

I vår ble sanger fra spillet sluppet via Nintendo Music-appen, men ikke alle. Nå er resten lagt til, akkurat i tide til spillets premiere, slik at du kan lytte til hele pakken med muntre melodier som øyeblikkelig får verden til å føles litt mer fargerik.

De nye sangene er allerede lagt til, så det er bare å starte appen og spille dem.