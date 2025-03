Lydsporet til South of Midnight vil være tilgjengelig på strømmetjenester fra og med neste uke

HQ

Den 8. april får vi besøke den kanadiske utvikleren Compulsion Games' fortryllende tolkning av det amerikanske sørstatene i det svært lovende (les vår nylige forhåndsvisning) South of Midnight, som lanseres til både PC og Xbox Series S/X.

Det har fått mye skryt for sin nydelige og fantasifulle design, men faktum er at det også har et helvetes bra lydspor etter det vi har hørt så langt, komponert av Olivier Deriviere. Og du trenger ikke å vente til premieren for å lytte til musikken, for det har blitt kunngjort via Bluesky at musikken vil være tilgjengelig på store strømmetjenester (Spotify og andre) fra 20. mars.

Vi kommer selvfølgelig til å anmelde spillet nærmere premieren, slik at du vet om det er verdt dine hardt opptjente penger. Vi vil imidlertid minne deg på at det også er inkludert i Game Pass.