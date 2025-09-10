Lyssabler, blastere og Sarlacc Pit: Bungie avslører detaljene om Star Wars-temaet Destiny 2: Renegades

HQ

Innlegget Light and Darkness Saga for Destiny 2 startet ikke med tordnende applaus, da mange fans og kritikere fant The Edge of Fate utvidelse for å være litt underwhelming. Dette legger litt press på Bungie for å prestere og levere når neste utvidelse kommer så snart som i desember.

Sjansen er stor for at du er litt kjent med den kommende Destiny 2: Renegades ettersom det er den første utvidelsen med Star Wars-tema for spillet. Den lanseres 2. desember, og den vil ta Guardians til Tatooine for å utforske et sted kalt The Lawless Frontier, et miljø stappfullt av episke Star Wars muligheter.

Enten det er å dra til Sarlacc Pit og utforske restene av Jabbas seilskute, svinge en lyssabel og bruke den til å skjære gjennom horder av Cabal som ligner Stormtroopers, legge til en blaster i samlingen din for å skyte ned Dregs, og til og med styre en AT-ST walker for å gjøre kort prosess med fiendtlige styrker. Det ser også ut til å være noen nye helter og skurker som gjør sin ankomst, med den nylig delte ViDoc som avslører et sammenstøt mellom en Jedi og en Sith.

Når det gjelder fastere detaljer på Renegades, forklarer Bungies nettsted at utvidelsen vil ta Guardians til "en ukjent vidde der makt alene ikke er nok. Hvert valg medfører risiko, og hver allianse har en pris. Naviger i en verden av skygger og syndikater, form legenden din gjennom innflytelse, og bli den kraften som får balansen til å tippe."

Vi er lovet nye historieoppdrag som bringer Fate Saga videre, et nytt fangehull der vi må jakte på Dredgen Bael og til slutt skape vår egen Praxic Blade, og til og med håndtere forbrytersyndikatene som kaller The Lawless Frontier sitt hjem, der vi kan "ta på oss høyrisikooppdrag og bruke kraftige nye evner for å snu tidevannet."

Destiny 2: Renegades lanseres 2. desember, og du kan se hele den nye ViDoc nedenfor.