M3GAN-oppfølger bekreftet for 2025

Vi har hørt snakk om en potensiell oppfølger en stund allerede, men det betyr ikke at vi får se en ny M3GAN veldig snart.

Variety og The Hollywood Reporter har fått offisiell bekreftelse på at M3GAN får en oppfølger. Filmen heter i det minste akkurat nå passende nok M3GAN 2.0, og både Allison Williams og Violet McGraw skal gjenta rollene sine som henholdsvis tittelkarakteren og Cady. Gerard Johnston, originalens regissør, har ikke sagt seg villig til å også gjøre denne enda, men THRs kilder har hørt at produsentene vil at det skal skje.

Med tanke på denne informasjonen er det noe overraskende at vi må vente en god stund for å se den blodtørstige AI-dukken komme tilbake, ettersom M3GAN 2.0 ønsker å hjemsøke kinoer den 17. januar 2025.