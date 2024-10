Machine Games: "Indiana Jones kjører med 60 FPS på Xbox Series X og Xbox Series S"

HQ

For bare noen timer siden fikk vi endelig sjansen til å fortelle deg mer om inntrykkene våre av Indiana Jones and the Great Circle, etter å ha fått prøve det ut på et nylig Microsoft-arrangement. Hva vi syntes om den, kan du lese i vår massive forhåndsvisning.

Windows Central fikk sjansen til å intervjue utviklerne ved samme anledning, og kreativ direktør Axel Torvenius ble spurt om hvordan spillet kjører på både Xbox Series S og den kraftigere X-modellen. Han svarte hyggelig at vi kan stole på 60 bilder per sekund for begge :

"Men det jeg kan fortelle deg er at ambisjonen er at spillet skal kjøre med 60 FPS på Xbox Series X og Xbox Series S, og at det ikke skal gå på bekostning av det visuelle eller opplevelsen av produktet. Det skal føles sammenhengende, og kjøre jevnt med 60 på begge."

Vi visste allerede at det kom til å støtte 60 FPS for Xbox Series X, men å få det bekreftet på nytt og få en bekreftelse på at det også inkluderer Series S er ganske fantastisk. Og også ganske mye det vi håpet på, ikke sant?