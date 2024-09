Indiana Jones and the Great Circle kjører i 60 bilder per sekund til Xbox

HQ

De fleste forventet at Indiana Jones and the Great Circle skulle bli et grafikktungt eventyr etter sommerens episke trailere fra Xbox Games Showcase og Gamescom, men dessverre har flere og flere high-end-spill kjørt med 30 bilder i sekundet det siste året. Så hva med Indys nye eventyr?

Via Threads har det nå blitt notert at Xbox Store har blitt oppdatert med litt mer informasjon om hva vi kan forvente, og tilsynelatende inkluderer dette 60 bilder per sekund, variabel oppdateringsfrekvens og strålesporing. Kort sagt ser det ut til at den svenske utvikleren MachineGames virkelig vil levere noe ekstra akkurat i tide til Indiana Jones and the Great Circle-premieren til PC og Xbox Series S/X (inkludert med Game Pass) den 9. desember.

Hvis du vil vite mer om spillet, kan vi anbefale vår fyldige og fortsatt ganske ferske forhåndsvisning.