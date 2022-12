Machine Games sitt Indiana Jones-spill blir en blanding av sjangere

HQ

Det er snart to år siden Machine Games og Bethesda avduket Indiana Jones, et spill basert på den ikoniske filmkarakteren, men siden har vi ikke hørt noe konkret om spillet, vi vet ikke engang helt hvilken sjanger det er.

Todd Howard ønsket egentlig ikke å avsløre det i den nyeste episoden av Lex Fridman-podcasten, men han kaller opplevelsen en blanding av sjangere, noe som gjør det hele ganske unikt:

"I will just say it's a mash-up. It's unique. It isn't one thing, intentionally, so it does a lot of different things that myself and the folks at Machine Games have wanted to do in a game. So it's a unique thing."

Du kan se den opprinnelige teaseren nedenfor.