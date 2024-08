MachineGames forklarer hvordan de de-aldret Harrison Ford til å bli en ung Indiana Jones: "Vi kunne ikke reise tilbake i tid"

HQ

Vi har sett en de-aldret Harrison Ford før, og ganske nylig for den saks skyld som en del av Indiana Jones and the Dial of Destiny. Men vi er snart klar til å se skuespilleren se yngre ut enn noensinne igjen når Indiana Jones and the Great Circle debuterer på PC og Xbox Series-konsoller.

Hvis du lurer på hvordan utvikleren MachineGames gikk frem for å de-age Ford for spillet, var dette et spørsmål som ble stilt direkte til det svenske teamet under en nylig Q&A-økt etter en presentasjon av tittelen.

"Nei, det var ikke det som skjedde da vi skapte vår versjon", sa kreativ direktør Axel Torvenius. "Så de fleste av hovedrolleinnehaverne har vi i utgangspunktet fått skannet. Men vi hadde ikke mulighet til å reise tilbake i tid og skanne en ung Harrison Ford. Så det vi i stedet har gjort, er gjennom mye hardt arbeid og research, å se på mye av det gamle materialet fra filmene, men også det jeg nettopp kort nevnte, å få tilgang til fotosett som også eksisterer fra tiden på 80-tallet. For det var viktig for oss å sørge for at vi portretterte og fanget Indiana Jones, Harrison Ford på den tiden, rett etter Jakten på den forsvunne skatten. Så det er et arbeid som har blitt utviklet her hos MachineGames."

Dette kan få deg til å lure på hvor tett MachineGames, Disney og Lucasfilm Games jobbet under produksjonen av tittelen. Torvenius snakket litt om dette også, og la til :

"Jeg mener, vi har kontinuerlige møter med dem på jevnlig basis gjennom hele produksjonen. Vi har vært heldige, og heldigvis har vi hatt tilgang til Lucasfilms arkiv. Vi har kunnet se ekstremt kule ressurser og bilder og "bak kulissene"-materiale fra de originale filmene som vanlige mennesker som ikke jobber med et spill som dette, aldri ville fått se. Så som fans av serien er det også veldig kult å se. Og det har vært en stor ressurs for oss å kunne se mer bak det som vises på kinolerretet for disse gamle klassikerne. Så ja, det har vært en stor ressurs."

