MachineGames jobber med Indiana Jones og et «uanmeldt prosjekt»

I januar 2021 ble det avslørt at det svenske utviklerstudioet MachineGames jobbet med et Indiana Jones-spill, et prosjekt vi vet veldig lite om ettersom det ikke har blitt vist ennå. Det har imidlertid gått rykter om at MachineGames også utvikler et nytt Wolfenstein-eventyr.

Det var usikkert om studioet var stort nok til å utvikle to AAA-titler samtidig, men det virker som om dette faktisk kan være tilfelle. Som lagt merke til av den svært pålitelige insideren Klobrille har UI/UX-designer Melissa Petrucci nylig flyttet fra MachineGames til en annen svensk utvikler, Embark Studios (ARC Raiders og The Finals). Hun har derfor oppdatert sin LinkedIn-profilen sin og lagt til at hun " jobbet med det kommende Indiana Jones-spillet og et annet uanmeldt prosjekt" mens hun var hos sin forrige arbeidsgiver.

"Et annet uanmeldt prosjekt" kan være stort sett hva som helst, men vi tror et nytt Wolfenstein er ganske sannsynlig. Hva tror du det er?