Wolfenstein-skaperne lager Indiana Jones-spill

Noen av dere la kanskje merke til at undertegnede nevnte Indiana Jones i nyhetssaken om at Disney gjenoppliver Lucasfilm Games i går, og det var en grunn til at jeg lurte inn det.

Nå kan nemlig Bethesda bekrefte at Wolfenstein: The New Order-skaperne i Machine Games lager et nytt Indiana Jones-spill. Utenom det ønsker selskapet bare å si at det vil ha en original historie og produseres av The Elder Scrolls- og Fallout-lederen Todd Howard sammen med Lucasfilm Games. Utviklingen er fortsatt i en meget tidlig fase, og med tanke på at den nye filmen ikke kommer før tidligst neste år bør du ikke forvente å høre stort mer før i 2022 heller. Uansett er det lov å komme med håp, så hvilket type spill håper du det blir?