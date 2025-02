MachineGames "jobber med noen ganske kule ting"

HQ

Fjorårets siste store utgivelse var den svenske utvikleren MachineGames' blockbuster Indiana Jones and the Great Circle, som ser ut til å ha vært en stor suksess, verdsatt av både spillere og media. Men nå som det er lansert, ser det ut til at studioet er klar til å gå videre til nye prosjekter.

Via Bluesky legger Timur222 merke til at MachineGames Associate HR Generalist Nicole Åkerlid avslører via sin LinkedIn at studioet "jobber med noen ganske kule ting her etter utgivelsen av Indiana Jones and the Great Circle her i desember".

Hun skriver også at MachineGames har "several open roles right now ranging from several Lead positions, Artists, Programmers, Animators and so on" - men det er ingen konkrete ledetråder til hva de jobber med. Det gikk imidlertid lenge rykter om at studioet forberedte et nytt Wolfenstein, og det har også vært snakk om en mulig reboot av Quake. I tillegg er det sannsynlig at de planlegger nytt innhold til Indiana Jones og kanskje en oppfølger.

Hva håper du MachineGames vil gjøre neste gang?