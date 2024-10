MAD Lions KOI skifter navn foran LEC-sesongen 2025

HQ

Etter sammenslåingen av esportsorganisasjoner MAD Lions og KOI, så vi mange av deres respektive lag ommerke seg til det konglomererte navnet MAD Lions KOI. Dette ser ut til å ikke være tilfelle for fremtiden, da KOI-grunnlegger Ibai Llanos under en strøm nevnte at League of Legends EMEA Championship -teamet for det første vil slippe en del av det utvidede navnet.

Llanos bemerker at LEC-teamet i fremtiden bare vil bli kalt KOI, og at MAD Lions -delen blir sendt veien til dodo. Det rare med dette er at i begynnelsen av året, OverActive Media, eieren av MAD Lions og KOI lovet en plan om å ommerke alle sine organisasjoner til ett enkelt merke innen utgangen av 2024, noe som reiser spørsmålet om vi vil se andre lag og vaktlister som bare blir kalt KOI fremover også.