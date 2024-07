Madden NFL 25 Championship Series vil ha en premiepott på 1,7 millioner dollar

EA Sports og NFL har kunngjort sine fornyede planer for Madden NFL e-sport. For den kommende sesongen kan vi se frem til Madden NFL 25 Championship Series, som vil være et nytt format som ser spillere fra USA, Storbritannia, Mexico, Canada, Tyskland og nå også Australia, som alle konkurrerer om en del av en premiepott på 1.7 millioner dollar.

Sesongen begynner med en Kickoff Classic -turnering i løpet av Early Access-perioden for spillet der $ 100,000 XNUMX vil bli tilbudt. Etter dette vil det være Monthly Ultimate Challenges frem til nyttår som tilbyr totalt $ 600,000 fordelt på fire andre arrangementer, Kickoff Challenge (ikke å forveksle med Kickoff Classic), Most Feared Challenge, Unstoppable Challenge, og Zero Chill Challenge.

Når disse er i bøkene, vil det være en Last Chance Qualifier i begynnelsen av januar, alt i forkant av MCS 25 Playoffs i slutten av januar, som deretter vil lede inn i Madden NFL 25 Bowl den 7. februar, på fredagen et par dager før selve Super Bowl på Caesar's Superdome i New Orleans, Louisiana. Her vil de resterende 1 million dollar av premiepotten bli tilbudt.