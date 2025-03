"Madring": navn og detaljer for Formel 1-banen i Madrid avslørt

HQ

2026 blir et år med store endringer i Formel 1: nye regler, nytt team, og også en helt ny bane: Spanias Grand Prix, som vanligvis arrangeres i Montmeló, Barcelona, flytter neste år til Madrid. Jarama-banen, nord for den spanske hovedstaden, holdt allerede Formel 1-løp for flere tiår siden, men fra og med 2026 vil Formel 1-biler kjøre gjennom hovedstadens gater, i en bybane som heter ... Madring.

Navnet på banen og merkevarebildet ble kunngjort i dag, og er en sammenslåing av byens navn og ring, et begrep som ofte forbindes med racerbaner i F1-verdenen (Hungaroring, Nürburgring, Hockenheimring...). Det er også et navn "kortfattet og minneverdig som refererer direkte til vertsbyen, er umiddelbart gjenkjennelig over hele verden og ikke krever noen oversettelse".

Madring vil ha en layout på 5,474 km, med 20 svinger og en estimert kvalifiseringsrundetid på 1 minutt og 32 sekunder, og vil ligge svært nær sentrum av byen, i området til IFEMA, et konferansesenter som også vil bli fullt utnyttet til fasiliteter for team og fans. Det ligger også svært nær flyplassen, og passerer rett ved siden av Real Madrids treningsfasiliteter. Madring lover også et "bredt spekter av aktiviteter og underholdningsinitiativer med F1-tema før, under og etter Grand Prix, slik at hele regionen kan fordype seg i Formel 1-opplevelsen".

Banen har imidlertid blitt møtt med en del kritikk fra lokale innbyggere, ettersom støynivået vil overskride grenseverdiene som kreves i området der løpet skal finne sted.