Cadillac F1 Team offisielt bekreftet som det nye Formel 1-teamet i 2026

Det er nå offisielt: Cadilla F1 Team blir det ellevte Formel 1-teamet på gridden neste sesong, 2026. Dette er noe som har vært under arbeid i flere måneder, vi har snakket om det før, men i dag var dagen da Cadilla F1 Team har fått den endelige godkjenningen til å bli med i sporten neste år, og det ble kunngjort av FIA, Formula One Management og teamet selv, som er basert i USA og støttes av TWG Motorsports og General Motors.

Cadillacs ankomst er viktig, ettersom det viser den økende interessen for Formel 1 i USA, selv om teamet også har hovedkvarter i Storbritannia, og bruker kraftenheter og girkasser fra Ferrari. Cadillac har allerede 200 ansatte som jobber med chassis, komponenter og simuleringer, og teamsjef Graeme Lowdon sier at de er "i rute" og ønsker å være så konkurransedyktige som mulig, og selv om det fortsatt er mye arbeid som gjenstår, vil ting gå raskere nå som de offisielt er et fullverdig F1-team, sier han til F1.com.

Cadillac blir Formel 1s første nye team siden Haas i 2016, også det et amerikansk team. Førerne er ikke annonsert ennå, men Lowdon sa at de ønsker minst én amerikansk fører. Det forventes at den amerikanske føreren blir Colton Herta, som ble nummer to i IndySeries i fjor, og som sannsynligvis vil bli paret med en veteran.