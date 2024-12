Mads Mikkelsen deler sine tanker om den neste James Bond

HQ

Spenninger mellom Bond-produsentene og Amazon forsinker den neste delen av serien, og fansen sitter igjen med spekulasjoner om fremtiden til 007. Mads Mikkelsen, som spilte Le Chiffre i Casino Royale, har kastet sin støtte til en mye diskutert kandidat: Idris Elba. Ifølge Dextero roser den danske skuespilleren Elbas karisma og skuespillerevner, selv om han peker på Elbas alder som en potensiell hindring. Med sine 52 år er skuespilleren nesten like gammel som Daniel Craig, som trakk seg fra rollen etter No Time To Die som 56-åring.

Bond-serien har historisk sett lent seg mot yngre skuespillere som er i stand til å forplikte seg til flere filmer over et tiår, med stjerner som Aaron Taylor-Johnson og Paul Mescal nå sett på som frontrunnere. Mikkelsens støtte skaper imidlertid ny debatt om hvorvidt en erfaren skuespiller som Elba kan tilby en overbevisende, redefinert versjon av den ikoniske spionen.

Med Bond 26 fortsatt uten manus, historie eller bekreftet hovedrolleinnehaver, kan man bare lure på om produsentene Barbara Broccoli og Michael G. Wilson kan vurdere å riste opp i tradisjonen for å bringe serien tilbake på sporet.

Kunne du tenke deg å se Idris Elba som den neste James Bond?