Mafia: Definitive Edition får Noir Mode og mer innhold i ny oppdatering

Hangar 13 sin remake av kultklassikeren Mafia ble nylig lansert til ganske god mottakelse, selv om vår anmelder synes det er synd at den flotte byen mangler interessante aktiviteter utenfor hovedhistorien.

Men i den seneste oppdateringen prøver utviklerne faktisk å gjøre noe med dette. De har nemlig tilføyd litt nytt innhold, men nøyaktig hva det er er opptil spillerne selv å finne ut av ved å utforske:

"Now that you're off to the races and enjoying Free Ride mode, depending on which vehicle you're driving and where you're driving it, you might find one of a couple new gameplay features that we've added to the mode. We'll leave the specifics for you to discover and hope you fare well in Lost Heaven," skriver Hangar 13 på spillets offisielle hjemmeside.

Med denne oppdateringen blir det også mulig å tilpasse spillets HUD-elementer for en mer autentisk opplevelse. I tillegg har de tilføyet en ny funksjon for fans av klassiske filmer: en noir-modus, som lar deg oppleve spillet i klassisk sort-hvitt.