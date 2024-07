Mafia: Definitive Edition kommer til Game Pass i august

HQ

Game Pass har hatt en helt utrolig måned allerede, med et stort utvalg av dag én-lanseringer som gjør sin ankomst og en rekke store AAA-titler som slippes også, for eksempel Call of Duty: Modern Warfare III, Kunitsu-Gami: Path of the Goddess, Dungeons of Hinterberg, Flintlock: The Siege of Dawn, og mer. August vil i det minste inneholde ett stort tilskudd også.

For 2K har tatt til sosiale medier for å bekrefte at Mafia: Definitive Edition vil bli med i streamingtjenesten neste måned. Den 13. august kan du laste ned den oppdaterte versjonen av det første spillet i actionserien, for å skape kaos som gangster i 1930-tallets Amerika.

Spillet kommer til Game Pass på PC, Cloud og konsoll.