Mafia III er spilt av nesten 20 millioner

HQ

Haden Blackman, som i sin tid stiftet Mafia-studioet Hangar 13, og har ledet studiet siden, forlot det nylig. Dette kommer etter en lengre periode med usikkerhet blant de ansatta, og en avlysning av intet mindre enn tre nye IP-er.

Men det betyr ikke at studioets eneste "nye" spill, Mafia III, ikke har vært populært. Da Blackman avslørte at han ville forlate Hangar 13 sa han følgende til GamesIndustry:

"Bygget Hangar 13 (et 2K-studio) fra én individuell utvikler til et talentfullt, tverrfunksjonelt team som opererer på tvers av lokasjoner i California og Tsjekkia for å levere MAFIA III, et ambisiøst åpen verden-spill satt i New Orleans i 1968. Definert studiovisjon og strategi, og forretnings-, produksjons- og kreative mål. Overvåket alle aspekter av MAFIA III-utviklingen fra den tidligste starten til utgivelsen av alt innhold etter lansering. Utviklet på proprietær teknologi og utgitt på flere plattformer, MAFIA III har blitt kunngjort som en "kulturell milepæl" og en mal for fortelling og historiefortelling i AAA-spill. Det har for tiden nådd nesten 20 millioner spillere."

Det er ganske høye tall, og derfor er det ikke overraskende at studioet nå tilsynelatende jobber på en forløper.