Mafia: The Old Country er strukturelt likt Mafia og Mafia 2

Teknisk sett har både Mafia og Mafia 2 åpne verdener, men i likhet med L.A. Noire eksisterer denne verdenen bare for å tilby noen svært rudimentære sideaktiviteter, og er ikke designet for å bli utforsket fra ende til annen.

Mafia III brøt med denne tradisjonen, men det kommende Mafia: The Old Country vender tilbake til den mer lineære formen. I et intervju med IGN sier regissør Alex Cox at selv om spillet har en større åpen verden, er det ikke som Grand Theft Auto V.

"Jeg tror måten vi ville beskrevet Mafia 1 og 2 på, og jeg tror mange fans ville gjort det, er at det er et lineært eventyr som foregår i en verden rundt deg som du kan gå utenfor allfarvei og utforske, men egentlig tar spillet deg nedover den veien i historien. Så jeg tror at hvis du bruker Mafia 1 eller 2 som berøringspunkter for hvordan det er, så er det absolutt nærmere enn Mafia 3."

Vi venter fortsatt på å få se gameplay, men det kan skje snart. Spillet vil bli utgitt i sommer.