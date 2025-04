Mafia: The Old Country lanseres i august

HQ

Lanseringsdatoer for AAA-titler er vanligvis store nyheter, og ofte er det små begivenheter eller i det minste fancy trailere som avslører når vi kan komme i gang med et etterlengtet spill. Men ... noen ganger skjer det helt uten seremonier.

Et eksempel på dette kommer fra 2K Games, som uten forvarsel nettopp oppdaterte Steam-siden for Mafia: The Old Country med nyheten om at det vil bli utgitt for PC, PlayStation 5 og Xbox Series S/X den 8. august. Siden dette tilsynelatende var en feil, ble teksten raskt revidert, men da hadde blant andre Gematsu reddet bevisene.

Siden den ble trukket tilbake, har Mafia: The Old Country teknisk sett fortsatt ikke en offisiell dato, men lekkasjen er absolutt offisiell, og det er mye som tyder på at vi om mindre enn fire måneder skal spille siciliansk mafia i en ny, sannsynligvis brutal historie.