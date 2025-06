Mafia: The Old Country ringer med det virkelige Sicilia på begynnelsen av 1900-tallet

HQ

Hangar 13 studio har tatt en sjanse med Mafia: The Old Country for å endre tilnærmingen til den Cosa Nostra-baserte serien fullstendig, spesielt i forhold til den tredje og hittil siste utgaven. Mafia 3 er en åpen verden-tittel mer i tråd med GTA V, mens de med The Old Country går for en mye mer skriptet fortelling, nesten som om vi var inne i Gudfaren: Part II og gjenopplever Vito Corleones barndom.

Det er ingen enkel oppgave å gjenskape ånden fra det tidlige 1900-tallets Sicilia, men studioet har gjort en grundig studie av kulturen, arkitekturen og uttrykkene fra den tiden, i tillegg til musikken og lyden av ting, noe de snakker om i spillets siste utviklingsdagbok, som har tittelen "The Sounds of Sicily". Som navnet antyder, viser medlemmene av lyddesignteamet i Hangar 13 oss hvordan det var å spille inn og finne den nøyaktige lyden for hvert eneste stykke siciliansk historie vi møter i spillet, fra lyden av ekte haglgeværavtrekkere til brølet fra en bilmotor (som på den tiden var håndbygde og håndlagde kunstverk) til masse og musikk. Du kan ta en titt på Sounds of Sicily nedenfor.

Mafia: The Old Country kommer til PC, Xbox Series og PS5 den 8. august 2025.