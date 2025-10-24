Mafia- og NBA-stjerner svindlet til seg 7 millioner dollar i riggede pokerspill med røntgenbord og kontaktlinser som leste av merkede kort

HQ

NBA sier at de tar anklagene mot spilleren Terry Rozier og treneren Chauncey Billups "på største alvor, og integriteten til spillet vårt forblir vår høyeste prioritet." Basketballforbundet sendte ut en uttalelse etter at FBI i går arresterte mer enn 30 personer som var involvert i to gambling- og tippesvindel-saker, deriblant Rozier, nåværende spiller for Miami Heat, og Billups, NBA-legende (mester og MVP i 2004) og nåværende manager for Portland Trail Blazers. Begge har fått umiddelbar permisjon fra lagene sine mens de gjennomgår de føderale tiltalene, heter det i en uttalelse fra NBA.

Rozier er involvert i et opplegg der han handlet med innsideinformasjon for å tjene store penger på veddemål. Ifølge FBI-etterforskningen forfalsket han en skade etter å ha bedt sine medsammensvorne om å satse på at han skulle underprestere i kampen. Han er ikke den eneste som er involvert, andre tidligere spillere som Jontay Porter eller Damon Jones er også mistenkt for å ha gjort det samme, der spillerne fortalte sine forbindelser hva som ville skje på forhånd. Myndighetene etterforsker syv kamper mellom mars 2023 og mars 2024.

"Spesielle" kontaktlinser og røntgenbord for å lese kort

Den andre, separate saken som involverte Chauncey Billups, er mer bisarr, ettersom den involverer tre av de fem største mafiafamiliene i New York (tre fra de såkalte "fem familiene", Bonannon, Genovese og Gambino). Opplegget gikk ut på at populære tidligere idrettsutøvere, som Billups eller Jones, lokket ofre inn i riggede pokerspill. Det antas at de svindlet til seg opptil 7 millioner dollar på denne måten.

Alle som deltok i spillene var klar over opplegget, bortsett fra ofrene, og andre spillere brukte spesielle kontaktlinser og briller som leste merkede kort. Ifølge FBI-etterforskningen ble det til og med brukt et røntgenbord som kunne lese kortene med billedsiden ned (via BBC).

Og da ofrene nektet å betale fordi de ble lurt (en av dem tapte 1,8 millioner dollar), "gjorde disse tiltalte det organisert kriminalitet alltid har gjort: De brukte trusler, skremsler og vold", sa politimesteren i New York.

FBIs assisterende direktør ved New York-kontoret, Christopher Raia, sa at "dette er bare toppen av isfjellet", og at FBI jobber hardt for å sikre at medlemmer av mafiafamilier "ikke kan fortsette å skape kaos i lokalsamfunnene våre".