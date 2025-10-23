NBA-trener og -spiller arrestert for gambling og veddemål som involverer mafiaen og falske skader

HQ

NBA har blitt rystet av en rekke arrestasjoner i forbindelse med ulovlig betting og gambling samme uke som sesongen 2025/26 starter. Blant personene som er arrestert av FBI er en aktiv spiller i Miami Heat, Terry Rozier, og treneren til Portland Trail Blazers og tidligere spiller og NBA-mester i 2004, Chauncey Billups. De er arrestert i separate, men "relaterte" gambling-saker.

Rozier er anklaget for å ha deltatt i et ulovlig opplegg der han handlet med innsideinformasjon: Han er mistenkt for å ha manipulert sine egne prestasjoner i spillet for å følge opp sportsgamblingene til sine medskyldige, en lignende situasjon som skjedde med en Sevilla-spiller i LaLiga. FBI nevner spesielt en kamp i mars 2023, der han angivelig skal ha iscenesatt en skade for å forlate banen tidlig, noe som tipset hans medskyldige, som hadde satset 200 000 dollar på at han ville prestere dårligere enn statistikken hans.

Seks personer ble arrestert i denne svindelsaken, inkludert Rozier og den tidligere Cleveland Cavaliers-spilleren og assistenttreneren Damon Jones.

I mellomtiden ble 31 personer arrestert, deriblant Billups (en NBA-legende som fem ganger ble tatt ut på All-Star-laget), i et opplegg for å rigge undergrunnspokerspill som involverte andre trenere, og som ble støttet av mafiafamilier.

FBI-direktør Kash Patel beskrev arrestasjonene og etterforskningen som "historisk". Det er ventet at NBA-kommissær Adam Silver vil komme med en uttalelse i løpet av kort tid. Dette skjer to dager etter at Silver sa i en podcast at de jobbet for å bekjempe manipulasjon på spillsider, via ESPN.