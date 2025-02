Magic: The Gathering skal bli film

Hasbro ønsker å kickstarte et fantasy-filmunivers gjennom sin Magic: The Gathering-IPen. Begynnelsen på dette universet vil bli markert med en film basert på det populære kortspillet, som kommer fra Legendary Entertainment.

"Vi er stolte av å være gjennomtenkte forvaltere av enestående, elskede IP, og ingen eiendom passer bedre til den beskrivelsen enn Magic: The Gathering"," sa Mary Parent, Legendary's styreleder for selskapets verdensomspennende produksjon (via The Hollywood Reporter).

"Dette er et spennende og utfyllende partnerskap, som forener et av verdens mest ikoniske varemerker med en mektig og velprøvd forvalter", la Hasbros filmsjef Zev Foreman til. "Magic: The Gathering har inspirert til flere tiår med episk verdensbygging og kreativ historiefortelling. Det er en perfekt match for Legendary's diversifiserte tilnærming til merkevare-IP, og vi gleder oss til å jobbe sammen for å bygge et helt nytt Magic: The Gathering univers."

Legendary har vært med på å bygge opp noen svært vellykkede franchiser, som Godzilla x Kong og Dune-filmene, men vi får se om de klarer å gjøre Hasbros kortspill til en lignende suksess. Hasbro prøvde å bringe D&D-universet sitt til det store lerretet for et par år siden, med middels suksess på kino.