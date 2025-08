Magnus Carlsen møter Alireza Firouzja i finalen i Esports World Cup Chess etter en nervepirrende semifinale

HQ

Sjakkturneringen på Esports World Cup har ikke unnlatt å imponere ennå. Nylig startet sluttspillet i den store turneringen, der noen av verdens beste stormestere kjemper mot hverandre om retten til å bli kåret til mester. I går var det duket for en episk semifinale da vi fikk se Norges Magnus Carlsen mot USAs Hikaru Nakamura, en kamp som gikk hele veien.

Etter en utmattende kamp der de to stjernene utvekslet slag over syv partier, der Carlsen vant det første, fjerde og syvende partiet, Nakamura vant det tredje og sjette, og de to spilte uavgjort i det andre og femte, gikk kampen til slutt i favør av Carlsen, som nå skal møte Frankrikes Alireza Firouzja i den store finalen.

Denne spilles i dag, kort tid etter at Nakamura møter indiske Arjun Erigaisi i kampen om tredjeplassen. Vinneren får løfte ukens første EWC-trofé og reise hjem med en kvart million dollar i lommen.