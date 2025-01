Mallorca-supportere fordømmer trakassering i Saudi-Arabia etter Real Madrid-kamp: "Kvinner ble antastet og tatt bilder av uten samtykke"

HQ

Kampen mellom Real Madrid og Mallorca i går kveld, semifinalen i den spanske supercupen, har vært en nyhet for mer enn bare resultatet (3-0 til Real Madrid) og til og med slagsmålet som brøt ut på slutten, spesielt mellom Jude Bellingham, Raúl Asencio og Pablo Maffeo. Nei, vi snakker om den skammelige oppførselen til tilskuerne på King Abdulla Stadium.

Ettersom kampen ble spilt i Saudi-Arabia (vertskap for Supercupen fra 2020 til minst 2029), betyr det at svært få lokale fans har råd til å gå på stadion. Flertallet av tilskuerne er lokale, og de aller fleste lokale fans vil støtte det mest kjente laget internasjonalt (Barcelona i går, og Real Madrid i dag). Og etter kampen ble de få mallorkinske supporterne trakassert av resten av publikum, både på stadion og til og med på vei tilbake til bussen.

Flere Mallorca-supportere uttalte til en spansk TV-stasjon at "fansen hakker på oss, hundrevis av mennesker sto i korridorene og tok bilder av oss uten samtykke, til og med klappet oss på ryggen, gjorde narr av oss, gjorde 3-0-bevegelser med fingrene...". Det var med andre ord veldig, veldig ubehagelig".

Denne fanen forteller også at kvinner ble berørt og tatt bilder av uten samtykke. Det verste var for kvinnene, som ble befølt og tatt bilder av uten samtykke. Cristina Palavra, kona til Mallorca-spilleren Dani Rodríguez, sier også at det ikke var noen til stede for å beskytte dem under den 15 minutter lange spaserturen fra stadion til bussen.

"Det spanske fotballforbundet og alle ansvarlige må se nærmere på dette, og hvorfor en slik turnering spilles i dette landet", sa en supporter.