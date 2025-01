Real Madrids kamp i Saudi-Arabia ender i et stort slagsmål: Hva skjedde?

HQ

Real Madrid vant semifinalen i den spanske supercupen mot Mallorca i går kveld, 3-0, etter mål av Bellingham, Rodrygo og et selvmål av Martin Valjent. Dessverre var kampen preget av en del spenning, og den eksploderte ett minutt før kampslutt, med et stort slagsmål som fortsatte selv i gangene til garderobene, noe TV-kameraene fanget opp.

Hva var årsaken? Det ser ut til at gnisten som antente bålet var et mykt slag i nakken Jude Bellingham ga Mallorca-spiller Pablo Maffeo under feiringen av det tredje målet (scoret av Rodrygo) i det 95. minutt. Det oppsto en diskusjon mellom spillerne.

Det ser imidlertid ut til at spilleren som hadde en mye større rolle i å skape et altomfattende slagsmål var Raúl Asencio, en Real Madrid-spiller som tok steget opp på førstelaget for noen måneder siden, etter Militaos skade. Ifølge rapportene skal han ha hånet Maffeo, sagt "kom deg ut herfra, du er veldig slem" og sendt dem "kyss".

Når man leser på leppene, tror folk at Maffeo sa til Asencio "gå og lekk videoer, drittsekk", med henvisning til Asencios involvering i distribusjonen av en seksuell video med en mindreårig uten samtykke i 2023. Det er verdt å merke seg at det ikke ble funnet noen bevis mot ham (og han var ikke med i videoen). Andre Real Madrid B-spillere, som står overfor anklager, ble utvist fra klubben.

I mellomtiden ble Vinícius, som hadde blitt byttet ut noen minutter tidligere, sett forsøke å komme seg inn i slagsmålet på banen, men ble stoppet av flere Real Madrid-medlemmer. All denne spenningen startet sannsynligvis på grunn av den langvarige krangelen Vini og Maffeo hadde hatt, og ved flere anledninger i løpet av kampen ble de to sett håne hverandre gjensidig.

Til slutt inkluderte ikke dommerne dette slagsmålet i kamprapporten, ettersom det skjedde helt på slutten av kampen, og ingen ble sanksjonert på noen måte. Real Madrid (og spesielt Bellingham, som allerede hadde et gult kort og kunne ha blitt utvist og gått glipp av finalen mot Barcelona) unngikk en kule. Hvis Vinícius ikke hadde blitt byttet ut tidligere og hadde vært på banen, vel vitende om hvor dårlig forhold han har til Maffeo, kunne dette ha endt helt annerledes...