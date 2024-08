Man City og Gen.G Esports utvider samarbeidet

HQ

Det ser ut til at partnerskapet mellom Gen.G Esports og Premier League titan Manchester City har vært vellykket, ettersom etter at partnerskapet startet i juni i fjor, har paret kunngjort at de vil fortsette å jobbe sammen og har utvidet avtalen.

Dette ble avslørt i et blogginnlegg der Man City uttaler at "det fornyede partnerskapet vil fortsette å blande verdener av tradisjonell sport og esports for å skape unike fanopplevelser og engasjerende innhold for Man City og Gen.Gs globale publikum."

Vi blir også fortalt at utvidelsen vil se co-branded-aktiveringer som blir holdt for fans i Korea, samt eksklusive coachingprogrammer som også tilbys. Det vil til og med bli arrangert en amatørturnering for League of Legends spillere over hele Korea.

Det er uklart hvor lenge denne utvidelsen er planlagt å vare.