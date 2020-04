Man of Medan-spillere får nytt Friend Pass

Det er mange utviklere og utgivere som på ulike måter prøver å gjøre livet lettere for folk som sitter hjemme, isolerte, på grunn av coronaviruset. Dette inkluderer Supermassive Games som tidligere har tilbudt alle som eier The Dark Pictures - Man of Medan å la en venn spille eventyret via et Friend Pass.

Nå gjør de dette igjen, og alle som har det til PC, PlayStation 4 eller Xbox One kan nå kostnadsfritt la en venn spille gjennom eventyret innen den 1. mai. Det eneste kravet er at det må være på samme format.