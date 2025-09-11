Man of Tomorrow blir like mye en Lex Luthor-film som en Supermann-film

Nylig ble det avslørt at DC Universe vil bli utvidet med en Supermann-oppfølger kjent som Man of Tomorrow. Filmen vil ha premiere om to år, og følger etter Supergirl og Clayface, som kommer i 2026. Ettersom kunngjøringen for filmen fremdeles er utrolig rå, har vi ikke mye å gå om plottinformasjon, men bildet som er knyttet til avsløringen, fikk det til å virke som Lex Luthor igjen vil spille en viktig rolle.

Nå, som en del av en opptreden på The Howard Stern Show, DC Studios co-boss James Gunn har dished noen ytterligere detaljer, og bekrefter at Man of Tomorrow vil handle like mye om David Corenswet's Superman som det handler om Nicholas Hoult's Lex Luthor.

"Det er en historie om Lex Luthor og Superman som til en viss grad må samarbeide mot en mye, mye større trussel. Og den er mer komplisert enn som så. Det er like mye en Lex-film som en Supermann-film. Jeg har dessverre et forhold til karakteren Lex."

Når det gjelder når vi kan forvente at Man of Tomorrow skal filmes, nevnte Gunn at filmen vil starte produksjonen i april 2026, alt før premieren i juli 2027.