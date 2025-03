Manchester City er seriemestere i ePreimer League to år på rad

HQ

Sesongen 2024/25 ePremier League er ferdigspilt. Etter noen travle måneder med mye action har en vinner blitt kåret i EA Sports FC 25 -turneringen, og i år er det faktisk første gang noensinne at to vinnere på rad løfter trofeet.

Manchester City har klart å forsvare tittelen og ta hjem ePremier League -trofeet for andre år på rad. Organisasjonen holdt unna Brighton & Hove Albion i den store finalen i helgen, med stjernene Matias "Bonanno" Bonanno og Donovan "Tekkz" Hunt som slo Jayden Groden og Marc "Marley" Marley i løpet av de to etappene av handlingen.

Dette resultatet har til og med sett Tekkz kronet som en tre ganger ePremier League mester og en av esports mest dekorerte stjerner.

Når han snakket om ePremier League -finalen, uttalte kommersiell sjef Will Brass: "Denne helgen var et fantastisk utstillingsvindu for turneringen, med fantastiske ferdigheter på utstilling. Vi har sett utrolig mye action og mål i år, spesielt i de dramatiske finalene. Nok en gang har fans over hele verden fulgt med for å se spillere som representerer Premier League-klubber i en turnering med høy konkurranse. Vårt format med to helger, som nå er inne i sitt andre år, har virkelig gitt spillere og klubber en flott scene for å begeistre og underholde."

Spørsmålet nå er om Manchester City (som ser ut til å være like dominerende i digital fotball som de har vært i ekte fotball i det siste...) kan fortsette denne suksessen i de kommende europeiske turneringene som er planlagt for 24/25-kampanjen.