Manchester City Esports splitter med sin Fortnite duo

Manchester City Manchester City Esports er ikke mest kjent for sine esport- og konkurransespillavdelinger, men det har spillere og ansatte som har kontrakt for å konkurrere i forskjellige spillscener. Et slikt eksempel inkluderer Fortnite, eller rettere sagt inkluderte Fortnite, da laget har bestemt seg for å skille seg fra duoen som hadde representert det siden 2021.

I et blogginnlegg er det blitt avslørt at både Sebastian "Trippernn" Kjær og Aidan "Trusler" Mong begge forlater Man City Esports familien ettersom kontraktene deres med teamet har kommet til en slutt.

Det er uklart hva dette betyr for Man Citys fremtid i verden av konkurransedyktig Fortnite, men slik det ser ut, har det ingen signerte spillere eller ansatte for scenen, ettersom den nylig delte seg med to andre individer i begynnelsen av 2025.