Manchester City-kaptein Kevin De Bruyne kunngjør at han forlater klubben

HQ

Kevin De Bruyne, Manchester City-kaptein og en nøkkelspiller for klubben siden han kom fra Wolfsburg i 2015, har kunngjort at han forlater klubben ved sesongslutt. Den belgiske spilleren kunngjorde det i et X-innlegg, der han takket fansen og byen som "forandret livet hans" og ga ham alt. "Jeg hadde ikke noe annet valg enn å gi alt tilbake. Og gjett hva, vi vant alt".

I løpet av sitt tiår i City har han vunnet 16 trofeer, inkludert seks Premier League-titler og en Champions League-cup i 2023, med 106 scoringer og 117 målgivende pasninger. Han ble nummer tre i Ballon d'Or-kapløpet i 2023. Midtbanespilleren hadde imidlertid spilt mindre den siste sesongen: 31 kamper, men bare 21 fra start, på grunn av skader, men også fordi han ofte ble satt på sidelinjen av Pep Guardiola

De Bruyne ber om å nyte disse siste øyeblikkene sammen. Fremtiden hans er nå usikker, men han har fortsatt en sjanse til å vinne en siste tittel med klubben, FA-cupen: de spiller semifinalen mot Nottingham Forest søndag 27. april. Han vil også hjelpe laget sitt med å bli minst nummer fire i Premier League for å sikre seg en Champions League-plass neste år.