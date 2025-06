Manchester City kjøper fire nye spillere i tide til klubb-VM

HQ

Manchester City henter nye forsterkninger denne sommeren i god tid før VM for klubblag, for å kompensere for tapene av Kevin de Bruyne eller Jack Grealish (vi vet at Guardiola ikke liker å ha for mange spillere).

Og i tide til klubb-VM neste uke vil City ha ikke mindre enn fire nye ansikter :



Tijjani Reijnders, nederlandsk midtbanespiller fra AC Milan, som kommer for 70 millioner euro, 59 millioner pund (inkludert tillegg) på en femårskontrakt



Rayan Cherki, fransk midtbanespiller fra Olympique Lyon, kommer for 40 millioner euro, 34 millioner pund (inkludert tillegg) på en femårskontrakt



Rayan Aït-Nouri, fransk venstreback (landslagsspiller for Algerie) fra Wolverhampton Wanderers, overgang for 40 millioner euro, 34 millioner pund (inkludert tillegg) på en femårskontrakt



Den samlede prisen for alle tre er rundt 108 millioner pund, noe som er mindre enn prisen på 150 millioner euro, 127 millioner pund, for Florian Wirtz, som var ryktet til City, men som ender opp i Liverpool i stedet.

Og så må vi legge til keeper Marcus Bettinelli, som også kommer til Manchester City fra Chelsea.