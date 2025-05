Pep Guardiola truer med å slutte i Manchester City fordi de har for mange spillere

HQ

Etter skuffelsen over å ha tapt FA-cupfinalen forrige helg, kunne Manchester City glede seg over en svært emosjonell kamp i går kveld: farvel til Kevin de Bruyne, tilbakekomsten til Rodri, og å komme nærmere en topp 5-plassering (til og med en andreplass er mulig) i Premier League, noe som gir en billett til Champions League neste sesong. Pep Guardiola er imidlertid aldri helt fornøyd, og han sa noe som sjokkerte alle, og truet til og med med å slutte hvis klubben ikke fikset det: Han liker ikke å ha så mange spillere.

Etter å ha gjennomgått en forferdelig sesong med mange skader (inkludert Ballon d'Or, Rodri, som kom tilbake i går kveld etter flere måneder på sidelinjen), skulle man tro at det er bra å ha så mange spillere som mulig. Guardiola ser imidlertid ikke slik på det, for å ha så mange spillere betyr at ikke alle vil kunne spille, og det "er umulig for min sjel".

"Som manager kan jeg ikke trene 24 spillere, og hver gang jeg tar ut spillere må jeg ha fire, fem, seks hjemme i Manchester fordi de ikke kan spille. Dette kommer ikke til å skje. Jeg sa til klubben at jeg ikke vil ha det slik."

Og hvis mange blir skadet, som i år? "Hvis jeg har skader, uheldigvis, har vi noen spillere til akademiet, og vi gjør det." Guardiola sier at det er uholdbart, og kontraproduktivt, fordi det er vanskeligere for spillerne å skape en annen forbindelse med hverandre, noe han føler er noe som denne sesongen "vi mistet det litt".

Manchester City kjøpte fem nye spillere i januar for å kompensere for skader

Dette kommer etter at Manchester City brukte over 200 millioner pund på vinterens transfermarked, og kjøpte fem nye spillere: spissen Omar Marmoush, midtbanespilleren Nico González, forsvarsspillerne Vitor Reis og Abdukodir Khusanov, mens midtbanespilleren Juma Bah ble kjøpt (noen vil si stjålet) fra Valladolid og lånt ut til Lens.

Men Guardiola er bestemt: "Jeg ønsker ikke å legge igjen fem eller seks spillere i fryseren. Det ønsker jeg ikke. Jeg vil slutte. Lag en kortere tropp, så blir jeg værende."