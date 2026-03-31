Manchester City vinner sin tredje strake ePremier League-tittel

HQ

Det er nesten to år siden Manchester City sist vant en Premier League-tittel, og selv om det kan virke som ganske lenge siden, gjør det faktum at klubben har vunnet seks av de siste åtte trofeene utvilsomt at dette svir langt mindre for fansen. Denne nedturen har imidlertid ikke påvirket alle konkurranseområder for Man City, som i ePremier League fortsetter å være en ukuelig styrke.

Under ePremier League-finalen i helgen ble Man City nok en gang kronet til seier, noe som gir den tredje tittelen på rad og det fjerde trofeet i løpet av de åtte årene ePremier League har blitt arrangert.

I finalen møtte Man Citys duo Matias Bonanno og Jafonso Leeds Uniteds Tekkz og NiKSNEB, noe som førte til en intens kamp der Man City til slutt vant 8-6, løftet trofeet, sikret seg kvalifisering til eChampions League og også en invitasjon til verdensmesterskapet som kun er forbeholdt regionale turneringsvinnere over hele verden. Leeds fikk også en plass i eChampions League for sin innsats, men kommer ikke til å delta i verdensmesterskapet.

Når det gjelder hva som er neste for denne Man City-duoen, vil eChampions League arrangeres i midten til slutten av mai, med verdensmesterskapet som følger på Esports World Cup i juli.