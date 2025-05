Manchester United får stor ledelse fra Bilbao, men Amorim vet at de var heldige

HQ

Manchester United har hatt sin dårligste sesong gjennom tidene i England, men i Europa League ser de ut til å forvandle seg til et annet, mye farligere lag, kandidat til å vinne cupen som vil gi dem mulighet til å returnere til Champions League neste år, til tross for at de ligger på fjortendeplass i Premier League.

Det er takket være en 3-0-seier over Athletic Bilbao i den første semifinalen i Europa League, spilt foran et teoretisk sterkere lag, fjerde i Ligaen, i en by nord i Spania, Bilbao, som er lidenskapelig opptatt av fotball. Og i et år der Europa League-finalen skal spilles på deres stadion, San Mamés.

Kampen ble tidlig ubalansert av et rødt kort til Dani Vivian, som ble utvist for å ha dratt ned Rasmus Hojlund i feltet, og senere et straffespark som nektet Ernesto Valverdes lag å reagere etter den første scoringen av Casemiro.

Ruben Amorim vet at "jobben ikke er gjort" og mener de sløste bort muligheter til å score ett mål til, vel vitende om at de slet mye i de første tretti minuttene av kampen. "De kan gjøre det samme på Old Trafford, for de er veldig sterke, de er veldig intense. En utvisning kan skje på vårt stadion, så vi må være forberedt, sier Amorim, og erkjenner at med litt flaks klarte vi å holde oss inne i kampen, men alt kan endre seg med én situasjon.

"Vi ønsker å gi noe til fansen vår, for vi føler støtten hver dag, uansett hvor vi ligger på tabellen", la den portugisiske treneren til.

Returoppgjøret, neste torsdag, spilles på Old Trafford, og i Bilbao er maskineriet for "remontada" allerede i gang...