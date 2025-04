Manchester United vil avslutte Premier League med sin dårligste poengsum noensinne

HQ

Manchester Uniteds siste nederlag i Premier League, et tungt 4-1-tap mot Newcastle, gjør at laget står igjen med 38 poeng, på 14. plass på tabellen. Den eneste gode nyheten er at nedrykk er umulig, da det er en enorm avstand mellom nedrykkssonen, 21 poeng til Ipswich, og neste lag, West Ham med 35 poeng.

Men det er egentlig det eneste lyspunktet, for nederlaget bekreftet at United vil avslutte ligaen med sin laveste poengsum noensinne i Premier Leagues historie. Selv om de klarer å vinne de kommende seks kampene, mot Wolves, Bournemouth, Brentford, West Ham, Chelsea og Aston Villa, vil de få 56 poeng, noe som er enda lavere enn deres forrige dårligste sesong, 58 poeng i 2021/22.

Det er naturlig at deres eneste fokus akkurat nå er Europa League, der de fortsatt har alle muligheter til å nå minst semifinalen. Før det må de slå Olympique Lyon på Old Trafford neste torsdag, der de kom med 2-2 fra det første oppgjøret, et anstendig resultat som gjest, hadde det ikke vært for feilene til keeper André Onana, som slo en annen uhederlig rekord for seg selv.

Hvis Manchester United vinner kvartfinalen, kan de møte Athletic Club eller Rangers i semifinalen. Hvis de ender opp med å vinne cupen, vil det være deres første kontinentale tittel siden Europa League 2016/17, og det vil hjelpe dem tilbake til Champions League neste år, en turnering de sist vant i 2008. Det vil være en stor suksess for Ruben Amorim, men det vil ikke dekke over det katastrofale løpet i Premier League...