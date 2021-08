I fjor bestemte Manchester United seg for å saksøke Sega og Sports Interactive for ulovlig bruk av varemerket deres i Football Manager 2020. Nå har avgjørelsen blitt tatt.

Den gode nyheten er at spillselskapene tydeligvis ikke må betale store summer til Manchester United siden partene har inngått et forlik. Dessverre går dette ut på at klubben må skifte navn i Football Manager 2022 og fremtidig spill. Dermed vil Ole Gunnar Solskjær sine menn kalles Manchester UFC og Man UFC fremover.