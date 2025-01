Manchester United slo Arsenal på straffer selv om de spilte med ti mann

HQ

Manchester United, som ble FA-mestere da de uventet slo ut Manchester City i fjor, har rykket opp i tredje runde av turneringen i år, og slo Arsenal etter straffesparkkonkurranse: 1(3)-1(5). Et lettelsens sukk for Ruben Amorims lag og en stor skuffelse for Mikel Artetas Arsenal.

Begge lagene hadde uflaks i trekningen av den fjerde runden. Da de andre Premier League-lagene ble paret mot Championship-, League One- eller League Two-lag (andre-, tredje- og fjerdedivisjon), med mulighet for litt juling (Liverpool slo League Two-laget Accrington 4-0, Chelsea knuste League Two-laget Morecambe 5-0, og Manchester City knuste Salford, et annet League Two-lag, 8-0), ble Arsenal og Manchester United paret sammen.

Arsenal, nummer to i Premier League, var fortsatt favoritt mot et av de dårligste Manchester United-lagene på lang tid, 13. i Premier League. Spesielt da United mistet en spiller i det 61. minutt, da Diogo Dalot fikk sitt andre gule kort etter en takling. Men selv på overtid klarte ikke Arsenal å ta ledelsen. Og i en straffesparkkonkurranse kan alt skje.

Neste runde i FA-cupen, åttendedelsfinalene, spilles helgen 8.-9. februar. Og Manchester United har blitt paret med ingen ringere enn Leicester City ... laget der Ruud van Nistelrooy ankom etter at han fikk sparken fra United for et par måneder tilbake.